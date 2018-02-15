Италия: снегопад на Везувии

И сразу же соцсети заполнились видеокартинками этого редкого и великолепного природного события. Группе туристов, которая планировала восхождение к кратеру, пришлось отложить поход и переждать в баре у входа на маршрут, пока снежный заслон не рассеется.

Снегопад на Везувии стал настоящим природным спектаклем для тех, кому повезло оказаться поблизости, ведь подобное происходит далеко не каждый день. О приближении холодов в регион Кампания предупреждали метеорологи, пишет napoli1.com.

Их прогноз сбылся: холод накрыл Неаполь и соседние территории, а вместе с ним кое-куда пришли и снегопады. Снижение температур ожидается до пятницы, а в некоторых районах ниже ноля.