Италия: снегопад на Везувии

Четверг, 15 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: снегопад на Везувии

Настоящий снегопад разразился утром 14 февраля над Везувием.

И сразу же соцсети заполнились видеокартинками этого редкого и великолепного природного события. Группе туристов, которая планировала восхождение к кратеру, пришлось отложить поход и переждать в баре у входа на маршрут, пока снежный заслон не рассеется.  

Снегопад на Везувии стал настоящим природным спектаклем для тех, кому повезло оказаться поблизости, ведь подобное происходит далеко не каждый день. О приближении холодов в регион Кампания предупреждали метеорологи, пишет napoli1.com.

Их прогноз сбылся: холод накрыл Неаполь и соседние территории, а вместе с ним кое-куда пришли и снегопады. Снижение температур ожидается до пятницы, а в некоторых районах ниже ноля.  

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