Италия сокращает пособия для беженцев
С 35 евро до 25 евро в день.
Правительство Италии намерено сократить ежедневные пособия для беженцев, 23 июля передает агентство Associated Press.
По словам вице-премьера Италии Маттео Сальвини, сумма, которую страна тратит на каждого мигранта, будет сокращена с 35 евро до 25 евро в день, пишет regnum.ru.
Напомним, новое правительство Италии под руководством «правого» премьер-министра Джузеппе Конте отличается резкой позицией в вопросе о нелегальной миграции.
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