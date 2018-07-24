Италия сокращает пособия для беженцев

Вторник, 24 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия сокращает пособия для беженцев

С 35 евро до 25 евро в день.

Правительство Италии намерено сократить ежедневные пособия для беженцев, 23 июля передает агентство Associated Press.

По словам вице-премьера Италии Маттео Сальвини, сумма, которую страна тратит на каждого мигранта, будет сокращена с 35 евро до 25 евро в день, пишет regnum.ru.

Напомним, новое правительство Италии под руководством «правого» премьер-министра Джузеппе Конте отличается резкой позицией в вопросе о нелегальной миграции.

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