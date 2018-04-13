Италия сообщает о росте игорных доходов за март

В этой отрасли продолжают доминировать азартные онлайн-игры - точно так же, как и во всем мире. В прошлом месяце онлайн-казино установили новый рекорд доходов в размере 60,6 миллиона евро, что представляет собой рост на 27 процентов в годовом исчислении. Предыдущий рекорд был установлен в январе, когда валовой доход онлайн-казино превысил 59,7 миллиона евро, пишет букмекеры.рф.

Между тем, валовой доход от спортивных онлайн-ставок в марте достиг 51,3 миллиона евро, что представляет собой увеличение на 82,4 процента в годовом исчислении. Тем не менее, спортивные онлайн-ставки составляют крошечную часть от общего онлайн-оборота в 546,2 миллиона евро. В то же время валовой доход от розничных ставок составил 59,8 миллиона евро Евро при обороте в размере 385,4 миллиона евро.

Среди операторов спортивных ставок БК Bet365 сгенерировала 16,3 процента от общего дохода и 29,1 процента от общего оборота. За ней следуют букмекерские конторы Planetwin365, Eurobet, Snaitech и Sisal. PokerStars оказался лучшим онлайн-казино, так как его валовой доход составил 9,3 процента от общей суммы. За ним следуютLottomatica с 8,8%, Sisal с 8,3%, Eurobet с 6,2% и 888 Holdings с 5,5 процента

Сборы за участие в покерных турнирах выросли на 7,4 процента до 8 миллионов евро, а расходы на игру выросли на 1,5 процента или до 6,3 миллиона евро. PokerStars, конечно же, стоял во главе покер-рынка, с долей в турнирах в 62,4 процента, в то время как его доля в кэш-играх выросла до 40,3 процента, оправившись от падения в феврале.

Кроме того, в марте операторы виртуальных видов спорта получили доход в размере 22,8 миллиона евро (компания Goldbet – 27,8 процента, Snaitech - 18,2 процента, Eurobet - 14 процентов). Онлайн-бинго принесло доход в размере 2,8 миллиона евро. В лидеры с 44,5-процентной долей выбилась Tombola International, опередив Bwin - 12 процентов, Sisal - 10 процентов и Lottomatica - 9,5 процента.