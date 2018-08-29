Италия: спасателей Лигурии будут пускать на пляж бесплатно

Инициатива для ​​сотрудников пожарной охраны и волонтеров и их семей продлится до 7 сентября, пишет euromag.ru.

Владельцы лигурийских частных пляжей нашли способ поблагодарить тех, кто работал, чтобы спасти выживших при обвале моста Моранди в Генуе. Таким образом, пляжные заведения курортов Сестри Леванте и Рива Тригозо решили бесплатно предоставить свои услуги спасателям.

Инициатива, запланированная на период с 27 августа по 7 сентября, была единодушно поддержана всеми руководителями платных пляжей Сестри Леванте и Рива Тригосо: каждое учреждение внесет свой вклад в соответствии с утвержденным календарем.