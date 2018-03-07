Италия: ссора из-за оплаты закончилась потасовкой

Переговоры о денежной компенсации с дочерью и зятем сеньоры переросли в горячую ссору, а затем и в потасовку. В результате сиделка оказалась в больнице со следами физического воздействия: синяками, ушибами и даже с подозрением на перелом пальца, пишет napoli1.com.

На место действия прибыла полиция, которая начала расследование хода событий: кто начал драку, кто именно нанес удары работнице: дочь или зять, или оба вместе.

До полного прояснения дела полиция изъяла у зятя огнестрельное оружие, хотя и зарегистрированное - ружье и пистолет.