Италия стала новой родиной для 5 млн легальных мигрантов

Больше всего мигрантов, приехавших из Румынии.

За последние 5 лет количество мигрантов почти не изменилось и составляет около 8,5% от общего числа жителей Италии и примерно 10,5% официально работающих в стране, 2,4 млн эмигрантов официально трудоустроены.

Две трети из общего числа мигрантов заняты на низкоквалицированных работах. Больше всего в Италии эмигрантов из Румынии, Албании, Марокко, Китая и Украины. Максимальная концентрация мигрантов наблюдается в северных провинциях Италии и в столице, пишет napoli1.com.