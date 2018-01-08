Италия стала самой посещаемой инопланетянами страной

Результаты исследования были основаны на данных очевидцев в течение прошлого года.

Согласно сведениям Средиземноморского уфологического центра, в 2017 году пришельцы больше всего посещали именно Италию. Именно в данной стране было зарегистрировано множество сообщений о НЛО. Значительная часть таких случаев была сфотографирована очевидцами, пишет vladtime.ru.

Все фотографии и записи были тщательно проанализированы специалистами уфологического центра. Сообщается, что в прошлом году на территории Италии было зафиксировано больше объектов инопланетного происхождения, нежели в любой другой европейской стране.