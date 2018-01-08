Италия стала самой посещаемой инопланетянами страной

Понедельник, 08 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия стала самой посещаемой инопланетянами страной

Официальные представители Средиземноморского уфологического центра назвали европейскую страну, которая является самой привлекательной для пришельцев.

Результаты исследования были основаны на данных очевидцев в течение прошлого года.

Согласно сведениям Средиземноморского уфологического центра, в 2017 году пришельцы больше всего посещали именно Италию. Именно в данной стране было зарегистрировано множество сообщений о НЛО. Значительная часть таких случаев была сфотографирована очевидцами, пишет vladtime.ru.

Все фотографии и записи были тщательно проанализированы специалистами уфологического центра. Сообщается, что в прошлом году на территории Италии было зафиксировано больше объектов инопланетного происхождения, нежели в любой другой европейской стране.

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