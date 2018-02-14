Италия: «Сталинград: урок истории, который мы не осознали»

Среда, 14 Февраль 2018 Италия Италия Италия Популярные материалы Досуг

Италия: «Сталинград: урок истории, который мы не осознали»

16 февраля в 17:00 в Российском центре науки и культуры в Риме начнет работу круглый стол «Сталинград: урок истории, который мы не осознали».

В его работе примут участие глава Волгограда Андрей Косолапов, директор Волгоградского института управления Игорь Тюменцев, генеральный директор общества «Данте Алигьери» Алессандро Мази, журналист Медиасет, автор исторических публикаций Роберто Олла и многие другие российские и итальянские специалисты в области истории.

В завершении круглого стола квалифицированный профессор-исследователь современной истории при государственном университете им. Габриэле д’Аннунцио Мария Тереза Джусти представит свою книгу «Pусская кампания 1941-1943»

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