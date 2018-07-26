Италия: стало известно содержание календаря Pirelli

Четверг, 26 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: стало известно содержание календаря Pirelli

Шотландский фотограф Альберт Уотсон посвятил съемки нового, 46-го календаря Pirelli эмоциональной силе мечты и пути к ее достижению.

Уотсон визуально рассказал четыре истории. Герои первой из них - пара танцовщиков стрип-клуба, мечтающих стать великими артистами балета. Их роли сыграли первая прима-балерина Американского театра Балета афроамериканского происхождения Мисти Коуплэнд и танцовщик Кельвин Ройал III.

Во второй съемочный день фотограф создал следующий сюжет: неизвестная художница, которую сыграла французская топ-модель Летиция Каста, живет в центре города со своим парнем (танцовщик Сергей Полунин) и мечтает о славе.

Третий рассказ посвящен женщине-фотографу, снимающей редкие растения в ботаническом саду. В этой съемке приняли участие американская актриса Джулия Гарнер и шведская модель Астрид Эйка.

Героиней четвертого съемочного дня и новой истории стала успешная женщина (супермодель Джиджи Хадид), счастливую жизнь которой омрачает ощущение незащищенности. Она чувствует себя в безопасности только в своей нью-йоркской квартире в компании лучшего друга (дизайнер Александр Ванг).

Съемки календаря проходили в апреле 2018 года в Майами и Нью-Йорке. Весь процесс вместе с подготовкой занял 10 дней.

Календарь Pirelli, или The Cal, появился в 1964 году. Его создателями были сотрудники маркетингового департамента итальянского производителя шин Pirelli. Каждый календарь посвящен женской красоте, отражает тренды современного общества и имеет как художественное, так и социальное значение.

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