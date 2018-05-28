Италия: старейшее дерево Европы оказалось ровесником викингов

Старейшим деревом Европы оказалась итальянская сосна, которой сейчас 1230 лет, и она продолжает расти.

Ученые подтвердили, что годичные кольца у дерева регулярно нарастают, а значит, сосна прекрасно себя чувствует, несмотря на пережитые ею засухи и наводнения.

Дерево растет в национальной парке Италии «Поллино», и ученые дали отважной сосне имя Italus, сообщает eg.ru.

Поскольку дерево за годы своего существования пережило не одну смену климата, то ученым будет очень важно его изучить, чтобы понять, как леса приспосабливаются к изменениям среды.

Согласно новым исследованиям, Italus появился на скалистых склонах Южной Италии в 789 году - когда викинги впервые высадились на английский берег.

Сосна типична для ландшафта Южной Италии, но приходилось ей несладко: в Средние века она пережила похолодание, затем случилось потепление. А сейчас, по мнению ученых университета Тускии, она находится в очень комфортных условиях.