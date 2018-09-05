Италия: Стефано Габбана снова унизил женщину

Среда, 05 Сентябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянский дизайнер и один из основателей модного дома Dolce & Gabbana Стефано Габбана оскорбил модного блоггера Кьяру Ферраньи в соцсети Instagram.

Кьяра Ферраньи вышла замуж за рэпера Федерико Леонардо Лючия — более известного под псевдонимом Fedez — в субботу, 1 сентября. Через несколько дней фотография с 31-летней Ферраньей в одном из трех свадебных нарядов, которые она меняла во время свадьбы, попала в официальный Instagram-аккаунт британского Harper’s Bazaar.

Снимок привлек внимание Стефано Габбаны. «Дешево», — написал модельер в комментариях о пышном платье с кружевным верхом бренда Maria Grazia Chiuri.

Подписчики бросились на защиту Ферраньи. «В этом нет необходимости. Я любила ваш бренд, но ваши высказывания несправедливы и недостойны. Уважайте себя и бизнес, который вы так тщательно строили», — посоветовал один из них.

«Единственное, что здесь дешево — ваше грязное поведение», — добавил другой.

Сама Кьяра Ферранья не стала отвечать на комментарий Стефано Габбаны.

Это не первый случай, когда дизайнер нападает на знаменитость. В июне Габбана оскорбил американскую актрису и певицу Селену Гомес. Тогда в Instagram появился коллаж из пяти снимков Селены Гомес в красных платьях. «Она такая уродина!!!» — написал Габбана в комментариях.

В том же месяце сообщалось, что унизительные высказывания дизайнера Стефано Габбаны в соцсетях принесли ущерб репутации бренда Dolce & Gabbana. Модные стилисты, одевающие знаменитостей, один за другим начали отказываться от сотрудничества с итальянским модным домом.

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