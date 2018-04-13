Италия: Стефано Пиоли сделал татуировку в честь Астори

Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли сделал татуировку в память об умершем капитане команды Давиде Астори.

52-летний Пиоли нанес на запястье инициалы и игровой номер Астори - DA13.

Татуировку в честь Астори также сделал его бывший партнер по «Фиорентине», ныне футболист туринского «Ювентуса» Федерико Бернардески, пишет russian.rt.com.

Ранее сообщалось, что итальянская «Фиорентина» переименует тренировочную базу и назовет ее в честь умершего капитана команды Давиде Астори.