Италия: Стинг в Неаполе

Фанаты официального фан-клуба Стинга с нетерпением ждут 10 утра 13 февраля, когда для них откроется предварительная продажа билетов, которая продлится 24 часа. Для всех остальных билеты будут доступны в сети касс ETES, Ticketmaster и Ticketone с 11 утра 14 февраля.

Концерт Стинга станет грандиозным финалом летнего музыкального фестиваля в Неаполе «Noisy Naples Festival». Несомненно, звезда Стинга станет самой яркой и ожидаемой на небосклоне неаполитанского музыкального лета. В программе концерта также выступления знаменитого ди-джея Bonobo и рок-группы Kasabian, пишет napoli1.com.