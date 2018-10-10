Италия столкнулась с возможным снижением кредитного рейтинга‍

Среда, 10 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия столкнулась с возможным снижением кредитного рейтинга‍

Ведущий экономист Moody’s раскритиковали экономическую политику Италии.

Представители ведущих рейтинговых агентств в очередной раз раскритиковали экономическую политику Италии: в среду, 10 октября, с критическими заявлениями в интервью La Stampa выступил ведущий экономист Moody’s Марк Занди.

В ближайшее время Moody’s может принять во внимание падение биржевых котировок итальянских акций и снизить рейтинг страны, отметил Занди.

Ранее с аналогичными заявлениями выступили представители Goldman Sachs. По их словам, «агрессивная налоговая политика» Италии может привести к снижению рейтингов, пишет regnum.ru.

Под «агрессивной налоговой политикой» эксперты подразумевают намерение правительства нарастить дефицит бюджета и в соответствие с предвыборными обещаниями отказаться от повышения НДС, снизить пенсионный возраст и ввести выплаты по «доходу от гражданства».

Сторонники итальянского правительства полагают, что альянс их оппонентов, состоящий из Еврокомиссии, местных СМИ и оппозиции, рейтинговых агентств и спекулянтов ставят своей целью обрушить рейтинги страны, чтобы вынудить правительство отказаться от своей экономической политики.

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