Италия: страна допинга

Пятница, 04 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: страна допинга

Больше всего положительных проб на допинге всемирное антидопинговое агентство находит у спортсменов из Италии.

Итальянцы за год сдали 147 положительных проб на допинг. На втором месте - Франция с 86 положительными пробами, замыкают тройку американские спортсмены (76 проб), а Россия оказалась на 6-м месте (69 проб), сообщает euromag.ru.

Согласно докладу, в мире чаще всего к стимуляторам прибегали легкоатлеты, на втором месте бодибилдеры, на третьем - велогонщики. В целом ВАДА нашло больше 1,5 тысяч случаев использования допинга в 2016 году - что на 21% меньше, чем в 2015.

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