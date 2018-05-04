Италия: страна допинга

Итальянцы за год сдали 147 положительных проб на допинг. На втором месте - Франция с 86 положительными пробами, замыкают тройку американские спортсмены (76 проб), а Россия оказалась на 6-м месте (69 проб), сообщает euromag.ru.

Согласно докладу, в мире чаще всего к стимуляторам прибегали легкоатлеты, на втором месте бодибилдеры, на третьем - велогонщики. В целом ВАДА нашло больше 1,5 тысяч случаев использования допинга в 2016 году - что на 21% меньше, чем в 2015.