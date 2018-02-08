Италия: «Street Carnival» в Геркулануме

Улицы заполнятся зрителями и участниками маскарадных представлений и большого парада. Все коммерсанты города поддержали инициативу большого карнавала.

На улицах, которые станут настоящими островами для пешеходов, появятся многочисленные прилавки с изделиями местных мастеров ручной работы и кулинарными шедеврами традиционной кухни, пишет napoli1.com.

Для желающих пройтись по магазинам также все двери будут открыты. Улицы оживут голосами странствующих артистов, звуками веселой музыки и красками маскарадных нарядов.