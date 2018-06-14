Италия: стрит-фуд фестиваль пройдет в Римини

Для фестиваля выбран необычный формат - гастрономический цирк. На площади Феллини в Римини установят шатер, где и будет происходить все самое интересное.

Блюда разработал Массимо Боттура, шеф-повар и ресторатор с тремя звездами Мишлен, пишет euromag.ru.

В 2016 году его ресторан Osteria Francescana в Модене занял первое место в рейтинге The World's 50 Best Restaurants.