Италия: стрит-фуд фестиваль пройдет в Римини
23 и 24 июня в итальянском курортном городке Римини пройдет фестиваль Al Mèni.
Для фестиваля выбран необычный формат - гастрономический цирк. На площади Феллини в Римини установят шатер, где и будет происходить все самое интересное.
Блюда разработал Массимо Боттура, шеф-повар и ресторатор с тремя звездами Мишлен, пишет euromag.ru.
В 2016 году его ресторан Osteria Francescana в Модене занял первое место в рейтинге The World's 50 Best Restaurants.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!