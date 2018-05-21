Италия: Свитолина защитила титул в Риме
Украинка Свитолина победила Халеп и защитила титул в Риме.
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила первую ракетку мира, румынку Симону Халеп и защитила свой титул на турнире в Риме. Об этом сообщает «Советский спорт».
Встреча длилась 1 час 8 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:4 в пользу Свитолиной.
На счету украинки ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
Халеп выполнила два эйса и допустила две двойные ошибки, пишет gazeta.ru.
Для 23-летней украинской теннисистки это 12-й титул в карьере и третий в нынешнем сезоне.
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