Италия: Свитолина защитила титул в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила первую ракетку мира, румынку Симону Халеп и защитила свой титул на турнире в Риме. Об этом сообщает «Советский спорт».

Встреча длилась 1 час 8 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:4 в пользу Свитолиной.

На счету украинки ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Халеп выполнила два эйса и допустила две двойные ошибки, пишет gazeta.ru.

Для 23-летней украинской теннисистки это 12-й титул в карьере и третий в нынешнем сезоне.