Италия: танцующие роботы обновили рекорд Гиннесса

По словам представителей итальянской телеком-компании TIM, которая выступила спонсором данного мероприятия, им потребовалось более 10 часов, чтобы установить всех роботов на специальной танцевальной площадке на определенном расстоянии друг от друга, а затем с помощью специальной программы одновременно запустить их. Однако усилия были не напрасны: «ни один робот не подвел», пишет zarubejom.ru.

«Мы безмерно рады, что нам удалось побить предыдущий рекорд и войти в Книгу рекордов Гиннесса с таким позитивным достижением», - отметило руководство TIM.

Напомним, что подобные рекорды ставятся ежегодно в разных странах мира. Так, 17 августа 2017 г. в китайском Гуанчжоу одновременно станцевали 1069 роботов Dobi. (Изначально их было 1100, однако 31 андроид упал во время танца.) А в 2016 году на одном из пивных фестивалей в Китае одновременно исполнили танец 1007 роботов от Ever Win Company.