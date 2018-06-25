Италия: теплоходы в Венеции переходят на оливковое масло

Понедельник, 25 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: теплоходы в Венеции переходят на оливковое масло

В Венеции общественный транспорт начал работать на оливковом масле.

Власти Венеции решились на проведение экологического эксперимента.

Согласно договоренности между муниципалитетом, транспортной и энергетической компаниями региона, впредь венецианские вапоретто (маршрутные теплоходы, главный вид общественного транспорта в островной Венеции) будут работать на оливковом и другом растительном масле.

Вапоретто, циркулирующие по «городу на воде» практически 24 часа в сутки, потребляют много горючего. По мнению венецианской администрации, подобный подход позволит резко сократить вредные выбросы, пишет rg.ru.

Местные рестораторы, часто предлагающие своим посетителям морепродукты во фритюре, собирают используемое для жарки масло, чтобы отправить его на переработку. Как поясняет представитель энергетической компании, оливковое и растительное масло проходит процедуру фильтрации и затем поступает на биоперерабатывающий завод в Порто Маргере, где оно используется в качестве сырья для изготовления биотоплива. По некоторым оценкам, на производство экологически чистого топлива нужно около 15-20 процентов использованного масла.

Эксперимент, в который было на сегодняшний день инвестировано 600 тысяч евро с целью производства 5,1 миллиона дизельного топлива, продлится до конца октября.

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