Италия: торнадо обрушилось на коммуны, есть раненые

Торнадо задел в частности коммуны Сан-Никола-ла-Страда, Сан-Марко-Евангелиста, Marcianise, Сан-Таммаро. Так, грузовик без водителя был перевернут, а трейлеры со стоянки буквально пролетели по воздуху и разбились у проезжей части, разбросав куски металла на шоссе.

Под напором ветра ломались деревья и дорожные знаки, падали рекламные щиты и указатели, один из которых упал на припаркованные машины, пишет napoli1.com.

Несколько автомобилей повреждены, восемь человек ранены, один отправлен на скорой помощи в больницу.