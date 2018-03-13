Италия: торнадо обрушилось на коммуны, есть раненые
Шквал ветра, очень напоминающий торнадо, обрушился на коммуны Казерты, ломая все на своем пути и доставив немало хлопот дорожным службам.
Торнадо задел в частности коммуны Сан-Никола-ла-Страда, Сан-Марко-Евангелиста, Marcianise, Сан-Таммаро. Так, грузовик без водителя был перевернут, а трейлеры со стоянки буквально пролетели по воздуху и разбились у проезжей части, разбросав куски металла на шоссе.
Под напором ветра ломались деревья и дорожные знаки, падали рекламные щиты и указатели, один из которых упал на припаркованные машины, пишет napoli1.com.
Несколько автомобилей повреждены, восемь человек ранены, один отправлен на скорой помощи в больницу.