Италия: трагедия в порту Неаполя
79-летняя пассажирка парома Неаполь - Палермо оказалась под колесами автомобиля, водитель которого сделал неудачный маневр на борту судна.
В результате на месте погиб один человек, а пожилая женщина в тяжелейшем состоянии доставлена в больницу Кардарелли.
Врачи пока не дают уверенного прогноза: у пострадавшей множественные переломы ребер, ушибы легких, перелом обеих бедренных костей, большая потеря крови и тяжелая дыхательная недостаточность, пишет napoli1.com.
В больнице ей сделали несколько переливаний крови и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!