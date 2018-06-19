Италия: трагедия в порту Неаполя

В результате на месте погиб один человек, а пожилая женщина в тяжелейшем состоянии доставлена в больницу Кардарелли.

Врачи пока не дают уверенного прогноза: у пострадавшей множественные переломы ребер, ушибы легких, перелом обеих бедренных костей, большая потеря крови и тяжелая дыхательная недостаточность, пишет napoli1.com.

В больнице ей сделали несколько переливаний крови и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.