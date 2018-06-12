Италия: Travel-блоггер извиняется за фотографию в Помпеях

В интернете блоггер хвастался тем, что «нашел место, где не было людей, и никто не кричал ему, что он должен слезть». Однако очень скоро путешественник опубликовал извинение, после того как энтузиасты заметили фото и сообщили о нем руководству археологического сайта, привлекая внимание итальянских СМИ.

«Я признаюсь, это не было моим самым умным решением, я не думал об историческом значении этого места и о том, как его могут воспринимать другие», - писал он, признавая, что несет ответственность большую, чем обычные люди, а поэтому призвал других не вести себя так, пишет napoli1.com.