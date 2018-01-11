Италия: туннель метро слишком узок для новых поездов?

Эти сведения начальник управления инфраструктуры города Марио Калабрезе назвал «фейковой новостью». Во время обследования в депо линии 6, чиновник заявил, что как «старые» поезда, так и «новые» соответствуют существующим стандартам линии. Он напомнил, что поезда выбирают в зависимости от инфраструктуры, которая уже существует, пишет napoli1.com.

Своим заявлением Калебрезе поставил точку в необоснованной полемике о, якобы, несоответствии новой модели поездов, которые скоро пойдут по линии 6.