Италия: туннель метро слишком узок для новых поездов?
Распространилась новость о том, что новые заказанные поезда не подходят для существующего тоннеля линии 6 в метро Неаполя: тоннель, мол, слишком узкий.
Эти сведения начальник управления инфраструктуры города Марио Калабрезе назвал «фейковой новостью». Во время обследования в депо линии 6, чиновник заявил, что как «старые» поезда, так и «новые» соответствуют существующим стандартам линии. Он напомнил, что поезда выбирают в зависимости от инфраструктуры, которая уже существует, пишет napoli1.com.
Своим заявлением Калебрезе поставил точку в необоснованной полемике о, якобы, несоответствии новой модели поездов, которые скоро пойдут по линии 6.