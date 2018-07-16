Италия: туринская плащаница оказалась подделкой

Понедельник, 16 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: туринская плащаница оказалась подделкой

Туринская плащаница оказалась художественной подделкой.

Специалисты из Университета Ливерпуля (Великобритания) и Комитета по расследованию псевдонаучных утверждений в Италии выяснили, что следы крови на туринской плащанице не могли быть оставлены завернутым в нее телом. Считалось, что эта кровь принадлежала распятому Иисусу Христу и вытекла из ран на руках и ногах после смерти. Ученые пришли к выводу, что плащаница не имеет никакого отношения к настоящей казни человека и имела лишь художественную ценность. Результаты работы опубликованы в Journal of Forensic Sciences, кратко об исследовании рассказывает издание Science Alert.

Хотя радиоуглеродный анализ показал, что туринская плащаница датируется 1260-1390 годами нашей эры и не могла принадлежать Христу, некоторые специалисты предполагали, что по следам крови можно определить подробности об ударах плетью, пытках и последующем распятии того, кто был обернут в полотно. Считалось, что после омовения тела кровь продолжала сочиться из ран, которые располагались на ладонях, предплечьях, спине, ребрах и ногах.

Исследователи провели эксперимент с использованием манекена и участием живого человека, чтобы выяснить, как будет течь кровь из различных ран. В качестве образцов применялась донорская человеческая кровь и жидкость с теми же свойствами. Были проверены различные позы тела, в том числе стоя и лежа со сложенными в районе паха руками. Ученые сравнили полученные пятна крови с имеющимися на плащанице. Этот метод известен как анализ брызг крови и используется судебными медиками и криминалистами для расследований.

Оказалось, что пятна на плащанице могли возникнуть только в том случае, если кровь на тыльной стороне ладони и кровь вдоль предплечья текла под разными углами, что невозможно для лежачего положения. В первом случае человек должен был стоять, подняв руки под углом 45 градусов, а во втором случае руки должны быть подняты вертикально. Кроме того, рана, оставленная копьем, должна была оставить сплошное кровавое пятно, однако на полотне в этом месте видны следы от небольших потоков, что опять же свидетельствует о стоячей позе. Некоторые следы, например, «пояс» в нижней части спины, ученым вовсе не удалось воспроизвести, даже если учесть, что тело после омовения могло перемещаться. Моделирование пятен на руках, контактировавших с деревянной поверхностью креста, дало неясные результаты.

Таким образом, картина распределения пятен от разных частей тела не согласуются с гипотезой, что человек был распят. По словам исследователей, все это указывает на то, что туринская плащаница скорее всего является имеющей художественную ценность подделкой XIV века и использовалась в качестве «иллюстрации» казни Христа.

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