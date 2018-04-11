Италия: турист из Японии скончался в Пизанской башне

Среда, 11 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: турист из Японии скончался в Пизанской башне

Печальный инцидент случился утром 10 апреля.

Мужчина преклонного возраста поднимался по Пизанской башне вместе со своими соотечественниками. Уже на 4-м этаже 63-летнему японцу стало плохо. Медики прибыли на место происшествия и всеми силами пытались привести мужчину в сознание, но это ему не помогло. Гражданин Японии умер на месте. Причина смерти еще не установлена, пишет vistanews.ru.

На данный момент Пизанская башня закрыта.

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