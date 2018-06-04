Италия: турист оштрафован в Помпеях за кражу древних артефактов

Понедельник, 04 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: турист оштрафован в Помпеях за кражу древних артефактов

Французский турист был оштрафован на 200 евро и получил условный срок после того, как полиция поймала его с рюкзаком, набитым древними римскими артефактами. 

52-летний Монпелье Пьер Люк Гильо был остановлен в Помпеях вместе со свой 50-летней спутницей, тоже француженкой, потому что их поведение показалось подозрительным охранникам, пишет napoli1.com.

Заглянув в их сумки, охрана обнаружила 13 фрагментов терракоты и кусок мрамора, который предположительно был взят из Дома Лориуса Тибуртина - хорошо сохранившейся виллы, которая принадлежала одному из богатых жителей города.

Пара сообщила сотрудникам, что они «просто хотели забрать домой сувенир».  

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