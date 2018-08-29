Италия: туриста из России оштрафовали за купание в фонтане

Среда, 29 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: туриста из России оштрафовали за купание в фонтане

Турист из России оштрафован на 450 евро за купание в фонтане Треви в Риме.

Российский турист, а также несколько американцев и канадцев были оштрафованы полицией Рима за купание в фонтане Треви, сообщает Wanted in Rome.

По данным полиции Рима, двух американских туристов в возрасте пятидесяти лет оштрафовали на 450 евро каждого за прыжки в фонтан Треви 26 августа. Накануне 40-летний турист из России получил аналогичный штраф, пишет РИА Новости.

Ранее за мытье ног в этом фонтане оштрафовали 68-летнюю американку, за прыжки в него – пару тридцатилетних туристов из Канады.

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