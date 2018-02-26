Италия: туристам покажут тайное кладбище Милана
В Милане до начала июня можно совершить необычное путешествие, которое познакомит и историей города.
Группа MilanoCard и Центральная клиническая больница Милана, одна из самых старинных больниц во всей Италии, впервые предоставляют возможность посетить Залы Капитула (Исторический архив), расписанные фресками Вольпино, и подземное кладбище Кa' Гранда XVII века, пишет euromag.ru.
Маршрут «Ar.Se - Дорога тайн» разработан и курируется группой MilanoCard.
Стоимость билетов - от 10 евро.