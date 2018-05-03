Италия: туристический бум на майские выходные

Четверг, 03 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: туристический бум на майские выходные

Длинные выходные стали настоящим туристическим бумом на острове Капри.

Уже к 29 апреля были заняты 90% мест в отелях и b&b. На лазурном острове высадились не менее 20 тысяч туристов в первые дни.

Данные предоставило статистическое бюро администрации порта Капри, которая постоянно отслеживает потоки пассажиров на причале Марина Гранде. Так, мощным наплывом туристов, начались праздничные выходные на острове, пишет napoli1.com.

Между солнцем и морем, на свежем воздухе начинающегося лета гости проведут великолепные дни на пляжных курортах, которые предлагают широкий спектр услуг и развлечений.

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