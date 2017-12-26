Италия: туристический бум в Неаполе и Кампании

Предвидится самый настоящий бум туристического наплыва в Кампанию для встречи Нового года! В последние часы растет и число бронирования на Рождество и Святки (Санто Стефано). Наибольшее предпочтение у гостей вызывает сама столица Партенопеи, так что желающим провести 31 декабря в Неаполе уже непросто найти свободные места в гостиницах города; впрочем, не менее трудно найти их в Салерно, амальфитанских Виетри-суль-Маре и Четара.

Амальфи остается «королевой зимы», как и Равелло и Позитано. Бум бронирования «Bed & Breakfast» на соррентийском полуострове: в Сорренто, Масса-Лубренсе, Сант-Аньелло, Пьяно, Мета, Вико-Экуенсе. Что делает Кампанию, как ее столицу, так и глубинку, столь притягательной для туристов? Конечно, великолепное сочетание культурно-исторических и природных красот с чудесными вкусами традиционной гастрономии, пишет napoli1.com.