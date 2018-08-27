Италия: туристов задержали за надпись на мосту XIII века

Понедельник, 27 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: туристов задержали за надпись на мосту XIII века

Туристы оказались молодоженами, которые заявили, что "всего лишь хотели совершить романтический поступок".

В медовый месяц во Флоренции они хотели увековечить свою любовь в надписи на Понте Веккьо, однако были арестованы муниципальной полицией.

Пара, 39-летняя женщина и ее 46-летний муж, оба австрийцы, написали нестираемым маркером свои имена, заключив их в сердце, на стене Понте Веккьо, возле статуи Челлини. За этим занятием их и застал патруль, пишет РИА Новости.

Австрийцы ответят перед местным судом за порчу историко-художественного наследия Флоренции. Они рискуют получить наказание в виде лишения свободы на срок до одного года и штраф в размере до 3000 евро.

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