Италия: туристы купались голыми в фонтане Витториано

В центре Рима, столицы Италии, двое туристов из Британии искупались голышом в в мемориальном фонтане Витториано, рядом с памятником Виктору Эммануилу II Британские туристы голыми искупались в фонтане в Риме, сообщает информационно-аналитическое издание Лайф. В Риме полиция разыскивает туристов из Великобритании, которые разделись догола, купаясь в мемориальном фонтане Витториано. Об этом сообщает пишет Evo-rus.com, со ссылкой на издание Daily Mirror.

Видео с купающимися в фонтане туристами снял один из гидов. На записи один из мужчин снял с себя трусы, позируя очевидцам, По сообщениям итальянских СМИ, туристы оказались британцами. Их разыскивают правоохранители, пишет napoli1.com.