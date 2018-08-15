Италия: у фруктово-овощной мафии изъяты активы на 150 млн евро
Преступная схема была выявлена четыре года назад, но суд затянул выдачу разрешения на конфискацию.
Директорат по антимафиозным расследованиям города Палермо изъял многочисленные активы местных предпринимателей братьев Анжело и Джузеппе Инграссиа. По данным ведомства, Инграссиа, тесно связанные с коза ностра, от имени клана Галатоло установили незаконную монополию на торговлю овощами и фруктами на крупном фермерском рынке, расположенном на улице Монтепеллегрино. По информации агентства Ansa, общая стоимость недвижимости, коммерческих компаний, транспорта, акций и денежных средств, конфискованных директоратом у братьев-бизнесменов, достигла 150 млн евро. Как сообщается, схема преступной деятельности Инграссиа была раскрыта еще в 2014 г., однако суд разрешил борцам с мафией изъять активы лишь 14 августа этого года. Один из братьев, Джузеппе, в течение следующих четырех лет будет находиться под надзором полиции как гражданин, потенциально опасный для общества, пишет zarubejom.ru.
Добавим, что на прошлой неделе директорат по антимафиозным расследованиям конфисковал 400 млн евро у бывшего депутата законодательного собрания Сицилии Джузеппе Аканто. Его также уличили в связях с боссами коза ностра.
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