Италия: у фруктово-овощной мафии изъяты активы на 150 млн евро

Директорат по антимафиозным расследованиям города Палермо изъял многочисленные активы местных предпринимателей братьев Анжело и Джузеппе Инграссиа. По данным ведомства, Инграссиа, тесно связанные с коза ностра, от имени клана Галатоло установили незаконную монополию на торговлю овощами и фруктами на крупном фермерском рынке, расположенном на улице Монтепеллегрино. По информации агентства Ansa, общая стоимость недвижимости, коммерческих компаний, транспорта, акций и денежных средств, конфискованных директоратом у братьев-бизнесменов, достигла 150 млн евро. Как сообщается, схема преступной деятельности Инграссиа была раскрыта еще в 2014 г., однако суд разрешил борцам с мафией изъять активы лишь 14 августа этого года. Один из братьев, Джузеппе, в течение следующих четырех лет будет находиться под надзором полиции как гражданин, потенциально опасный для общества, пишет zarubejom.ru.

Добавим, что на прошлой неделе директорат по антимафиозным расследованиям конфисковал 400 млн евро у бывшего депутата законодательного собрания Сицилии Джузеппе Аканто. Его также уличили в связях с боссами коза ностра.