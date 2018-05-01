Италия: у побережья Апулии запретят пластиковую посуду

Этот шаг был принят после того как ученые обнаружили тревожный уровень пластиковых частиц в водах, окружающих архипелаг, который находится в охраняемом морском заповеднике у побережья Апулии.

«День за днем мы видим, как люди убивают наше море, и мы должны что-то сделать немедленно», - заявил мэр острова Антонио Фентини. По его решению все, кто будет пойман с пластиковой посудой на любом из трех островов архипелага, будут оштрафованы на сумму от 50 до 500 евро. Вместо пластика людям предлагают перейти на многоразовую или биоразлагаемую посуду для пикников, пишет napoli1.com.

Пластиковые бутылки не запрещены, но их рекомендуют заменить стеклом. Кроме того, планируется запретить контейнеры из полистирола, которые рыбаки обычно используют для перевозки своего улова. Часто они оказываются в море.

Исследования показывают, что более 90% мусора, плавающего в Средиземном море или лежащее на его дне, является пластмассовым.