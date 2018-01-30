Италия: у почтальона найдены 572 килограмма писем

Полиция итальянского города Виченца обнаружила в доме у почтальона 573 килограмма писем, которые он на протяжении восьми лет оставлял у себя, вместо того чтобы разносить по адресам.

Об этом сообщает издание The Independent. Первыми тревогу забили волонтеры экологического центра, которые в качестве макулатуры получили 25 желтых коробок с маркировкой Почты Италии, сообщает life.ru. Внутри них находились неотправленные письма из гаража 56-летнего почтальона, пишет napoli1.com.

Отмечается, что в числе посланий были банковские уведомления, рекламная продукция, справочники, счета, а также коммерческая корреспонденция. Писем с личной перепиской среди них не было. В полиции заявили, что всю найденную корреспонденцию доставят законным владельцам, хоть и на несколько лет позже.