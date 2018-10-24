Италия: у подножия Монблана открывается новый отель

Среда, 24 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: у подножия Монблана открывается новый отель

22 декабря в городке Курмайор в Италии открывается новый отель Le Massif.

Отель находится у подножья горы Монблан. В нескольких шагах – подъемники, а в пяти минутах езды – новая современная канатная дорога Skyway Mont Blanс, по  которой можно подняться на высоту до 3500 м в панорамных кабинах.

В отеле, оформленном в стиле альпийского шале, 80 номеров. К услугам гостей три ресторана, два бара и один сэндвич-бар, в которых подают блюда по традиционным рецептам долины Валле д’Аоста, пишет euromag.ru.

Также в отеле есть спа-центр с сауной, бассейном и хаммамом.

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