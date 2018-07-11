Италия: у полицейских будут электрошокеры

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини подписал постановление, согласно которому сотрудникам правоохранительных органов страны в порядке эксперимента получат тазеры - дистанционные электрошокеры.

Эксперимент будет действовать в 11 городах Италии, включая Милан, Неаполь, Турин и Флоренцию. Полиция, карабинеры и сотрудники Финансовой гвардии этих населенных пунктов получит новое оружие. А вот столичных правоохранителей нововведение пока не затронет, пишет napoli1.com.

Сальвини подчеркнул, что тазер - нелетальное оружие, служащее весомым сдерживающим фактором в сложных ситуациях, в которых иногда приходится работать сотрудникам безопасности. Полезность таких электрошокеров уже оценили в Америке, Великобритании, Швейцарии и Франции.