Италия: у полицейских будут электрошокеры

Среда, 11 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: у полицейских будут электрошокеры

Маттео Сальвини вооружает итальянскую полицию дистанционными электрошокерами.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини подписал постановление, согласно которому сотрудникам правоохранительных органов страны в порядке эксперимента получат тазеры - дистанционные электрошокеры.  

Эксперимент будет действовать в 11 городах Италии, включая Милан, Неаполь, Турин и Флоренцию. Полиция, карабинеры и сотрудники Финансовой гвардии этих населенных пунктов получит новое оружие. А вот столичных правоохранителей нововведение пока не затронет, пишет napoli1.com.

Сальвини подчеркнул, что тазер - нелетальное оружие, служащее весомым сдерживающим фактором в сложных ситуациях, в которых иногда приходится работать сотрудникам безопасности. Полезность таких электрошокеров уже оценили в Америке, Великобритании, Швейцарии и Франции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • В Португалии открылся музей счастья

      В Португалии открылся первый в Европе музей счастья.

      Подробнее

    • Португалия: убил за 500 евро...

      Суд Вила-Нова-де-Гайя вынес приговор.

      Подробнее

    • Испания: в Барселоне открылась выставка, посвященная Гале Дали

      Жена и муза Сальвадора Дали Елена Дьяконова, больше известная как Гала, стала героиней новой выставки в Национальном художественном музее Каталонии в Барселоне.

      Подробнее

    • Испанские арбитры станут самыми высокооплачиваемыми в мире

      Ла Лига возьмет на себя издержки по оплате труда арбитров и их ассистентов в первом и втором дивизионе.

      Подробнее

    • Италия: умер модельер Бенеттон

      Один из основателей итальянского модного дома и группы компаний Benetton Карло Бенеттон умер в итальянском Тревизо во вторник, 10 июля.

      Подробнее

    • Италия: у полицейских будут электрошокеры

      Маттео Сальвини вооружает итальянскую полицию дистанционными электрошокерами.

      Подробнее

    • В Египте нашли загадочный черный саркофаг

      Археологи обнаружили черный гранитный саркофаг при раскопках в Александрии на северном побережье Египта.

      Подробнее

    • Названа новая опасность для здоровья мужчин

      Специалисты из Университетской больницы в Шлезвиг-Гольштейн (Германия) выяснили, что затягивание галстука повышает риск развития гипертензии.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda