Италия: убит охранник у метро Пищинола

Его смерть стала следствием нападения несовершеннолетних хулиганов, которые хотели отнять пистолет. Охранник нес службу у выхода метро Пищинола, а трое подростков следили за ним. Об этом следователи узнали, просматривая записи видеокамер. Они выяснили, что злоумышленников было трое: двое 16 и один 17 лет, которые прежде не имели проблем с законом, однако нигде не учились, пишет napoli1.com.

Они признались, что ждали, когда прибудет охранник, чтобы отнять у него пистолет. Поскольку оружие было хорошо спрятано, подростки решили убить мужчину.