Италия: ученые научились повышать действие химиотерапии

Четверг, 02 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: ученые научились повышать действие химиотерапии

Они создали препарат, лучше проникающий в раковые клетки.

Онкологи и больные онкологическими заболеваниями знают, что процедура химиотерапии часто бывает эффективной. Белки в клеточной мембране, находящиеся в раковых клетках, выталкивают токсины химиотерапевтических препаратов и там самым делают лечение весьма слабым, пишет eg.ru.

Ученым РУДН и итальянским биологам из университета Альдо Моро удалось подобрать специальный препарат-«сопровождение» для химиотерапевтического лекарства, пишут «Известия». Он способствует лучшему проникновению противораковых средств. Причем в будущем такое лекарство поможет пациентам лучше переносить процедуру химиотерапии из-за значительно сниженных побочных действий, а также меньшей дозировки химиотерапевтического лекарства.

Профессор МГУ Иван Воробьев замечает, чтобы оценить действие препарата, необходимо изучить его действие не только на пораженных клетках, но и на животных с привитыми опухолями.

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