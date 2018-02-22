Италия: ученые признали безопасность ГМ-кукурузы

Результаты работы были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ученые проанализировали свыше 6000 исследований ГМ-кукурузы, проведенных за последний 21 год. Как выяснилось, ГМ-кукуруза не только безопасна для здоровья человека, но и оказывает на него благоприятный эффект. Например, в ГМ-кукурузе на 36,5% реже выявляются микотоксины - вещества, вырабатываемые плесневыми грибами. Микотоксины ядовиты и канцерогенны как для животных, так и для людей. При этом они являются природными загрязнителями многих овощей, фруктов и злаков, в том числе кукурузы. Кроме того, модификация кукурузы позволила увеличить урожайность по всему миру на 5,6-24,5%, пишет gazeta.ru.

Исследователи отмечают, что результаты анализа позволяют сделать однозначные выводы и надеются, что анализ поможет повысить доверие общественности к продуктам из ГМ-растений.