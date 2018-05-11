Италия: ученые разработали более точный и дешевый протез руки

Пятница, 11 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: ученые разработали более точный и дешевый протез руки

Ученые Итальянского института технологий совместно со специалистами Национального института страхования разработали новую роботизированную руку.

По словам экспертов, предложенный ими вариант обладает высокой точностью и будет стоить дешевле аналогов.

Специалисты разработали роботизированную руку, которая обладает более простой механической конструкцией, чем большинство протезов, воспринимающих электрические сигналы мышц. В ней использован всего один мотор, отвечающий за движение всех пальцев, которые способны адаптироваться к форме объекта. Это делает протез более легким и точным, а также значительно сказывается на цене, пишет vistanews.ru.

Ученые из Итальянского института технологий разрабатывали устройство совместно с работниками Национального института страхования от несчастных случаев, ориентированных на протезирование. Они планируют предоставить окончательный вариант роботизированной руки в 2019 году по цене в 10 тысяч долларов, что на 30% дешевле ее аналогов.

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