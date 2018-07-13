Италия: ученые выяснили меню последней трапезы Эци

Пятница, 13 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: ученые выяснили меню последней трапезы Эци

Ученые изучили желудок мумии «ледяного человека» Отци.

Ученые из исследовательского института Eurac провели углубленный анализ содержимого желудка мумии Отци. Выводы были опубликованы в научном издании Current Biology.

Благодаря методам молекулярной биологии группе ученых удалось установить состав последнего приема пищи, который древний человек совершил незадолго до своей смерти, пишет regnum.ru.

«Материал желудка по сравнению с образцами тонкой кишки был проанализирован гораздо лучше, он необычайно хорошо сохранился, а также содержал большое количество уникальных биомолекул, таких как липиды», - говорит участник исследования Фрэнк Майкснер.

Последний рацион Отци наполовину состоял из жиров - это дает основания полагать, что уже тогда люди осознавали, что жиры являются лучшим источником энергии для экстремальной альпийской среды. Отци употреблял мясо горного козла и оленя, а также, к удивлению ученых, листья ядовитого папоротника. Мясо было употреблено свежим или высушенным, а наличие следов ядовитого растения ученые объясняют двумя версиями: либо древний человек использовал листья в качестве обертки для мяса, либо употреблял целенаправленно в качестве средства от кишечных паразитов.

Мумия человека, жившего 5300 лет назад, была обнаружена туристами в 1991 году в Эцтальских Альпах в Тироле на высоте более 3 тыс. м. По названию местности мумию «ледяного человека» назвали Отци - или Этци.

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