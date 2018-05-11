Италия: ученые выяснили причину устойчивости Пизанской башни

Пятница, 11 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: ученые выяснили причину устойчивости Пизанской башни

Исследователи провели изучение особенностей ландшафта и строения башни.

Ученые из Италии установили причину, по которой Пизанская башня устойчиво стоит на протяжении столетий. Об этом сообщается на сайте Бристольского университета.

Исследователи провели изучение особенностей ландшафта и строения башни и выяснили, что устойчивость башни обеспечивается эффектами, которые связаны с динамическим взаимодействием «сооружение-грунт».

Высота и жесткость башни взаимодействуют с мягким грунтом в ее основании. Благодаря этому сооружение не вступает в резонанс с землей во время землетрясений, пишет regnum.ru.

Напомним, Пизанская башня расположена в итальянском городе Пиза и является колокольней католического собора Duomo Santa Maria Assunta. Она стала всемирно известной из-за необычного наклона.

Башню начали строить в 1173 году. Строительство продолжалось с перерывами до 1360 года. Во время строительства башня наклонилась, позже градус ее отклонения увеличивался, пока его не стабилизировали.

Башня имеет ятиградусный наклон. С 1280 года она пережила как минимум четыре сильных землетрясения.

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