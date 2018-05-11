Италия: ученые выяснили причину устойчивости Пизанской башни

Ученые из Италии установили причину, по которой Пизанская башня устойчиво стоит на протяжении столетий. Об этом сообщается на сайте Бристольского университета.

Исследователи провели изучение особенностей ландшафта и строения башни и выяснили, что устойчивость башни обеспечивается эффектами, которые связаны с динамическим взаимодействием «сооружение-грунт».

Высота и жесткость башни взаимодействуют с мягким грунтом в ее основании. Благодаря этому сооружение не вступает в резонанс с землей во время землетрясений, пишет regnum.ru.

Напомним, Пизанская башня расположена в итальянском городе Пиза и является колокольней католического собора Duomo Santa Maria Assunta. Она стала всемирно известной из-за необычного наклона.

Башню начали строить в 1173 году. Строительство продолжалось с перерывами до 1360 года. Во время строительства башня наклонилась, позже градус ее отклонения увеличивался, пока его не стабилизировали.

Башня имеет ятиградусный наклон. С 1280 года она пережила как минимум четыре сильных землетрясения.