Италия: удивительные фото ночного Милана покорили соц сети

Снимки мужчина сделал ночью, когда модная столица мира покрылась разноцветным освещением. Каждый город может похвастаться удивительными местами, которые запомнятся восхищенным туристам на всю жизнь. Однако есть и такие, которые покоряют отдыхающих с первых минут пребывания там. Итальянский фотограф доказал, что яркий Милан может очаровать всех даже ночью, сообщает napoli1.com.

Солнечный итальянский город с наступлением вечера превращается в место, похожее на кадры из фильма «бегущий по лезвию». Именно эта кинолента дала вдохновение Давиду Сассо на создание яркой фотосессии.

«Я влюбился в город, особенно ночной. Милан окрашен в невероятные цвета, освещенные здания и яркие знаки заполонили город. Я пытался фотографировать разные его районы: от центра до вокзала», – прокомментировал Давид Сассо.