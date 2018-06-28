Италия: удивительные фото ночного Милана покорили соц сети
Итальянец Давид Сассо решил создать серию фотографий, в которой показал красоту одного из самых популярных городов мира - итальянского Милана.
Снимки мужчина сделал ночью, когда модная столица мира покрылась разноцветным освещением. Каждый город может похвастаться удивительными местами, которые запомнятся восхищенным туристам на всю жизнь. Однако есть и такие, которые покоряют отдыхающих с первых минут пребывания там. Итальянский фотограф доказал, что яркий Милан может очаровать всех даже ночью, сообщает napoli1.com.
Солнечный итальянский город с наступлением вечера превращается в место, похожее на кадры из фильма «бегущий по лезвию». Именно эта кинолента дала вдохновение Давиду Сассо на создание яркой фотосессии.
«Я влюбился в город, особенно ночной. Милан окрашен в невероятные цвета, освещенные здания и яркие знаки заполонили город. Я пытался фотографировать разные его районы: от центра до вокзала», – прокомментировал Давид Сассо.
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