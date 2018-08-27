Италия: украинские легкоатлеты победили на легкоатлетическом турнире

На дистанции 400 метров с барьерами победительницей стала серебряный призер недавнего чемпионата Европы в Берлине Анна Рыжикова, которая показала время 55,74 секунды. Еще две украинки Виктория Ткачук и Мария Миколенко стали четвертой и шестой соответственно, сообщает napoli1.com.

Андрей Проценко завоевал золото в секторе для прыжков в высоту. Украинец показал результат 2,26 метра, обойдя своих соперников – кенийца Метью Саве и итальянца Джанмарко Тамбери – благодаря меньшему количеству попыток . Другой представитель Украины Дмитрий Демьянюк занял шестую позицию.