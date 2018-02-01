Италия: украл машину и вызвал автопогрузчик

Вор вскрыл чужой автомобиль, но не смог его завести. Недолго думая, предприимчивый воришка решил вызвать автопогрузчик. Правда, он позаботился о замене номера, но забыл убрать инструменты, которыми пытался завести машину.

Автопогрузчик прибыл, однако, сотрудник заметил неладное: в замке зажигания торчал нож. Он понял, что машину пытались угнать, и вызвал полицию.

Незадачливого угонщика, 40-летнего жителя коммуны, задержали и поместили под домашний арест, пишет napoli1.com.