Италия: улица Крупп должна быть свободной

Стоимость билета 4 евро. Согласно соглашению Муниципалитет лишится этой статьи доходов, но при этом расходы на восстановление и поддержку улицы останутся прежними: 30% от 8 миллионов евро, пишет napoli1.com.

Против такого решения выступил комитет по организации референдума: собрано более тысячи подписей жителей коммуны.

Однако референдуму сделан знак «стоп»: об этом заявлено в записке генерального директора и секретаря муниципалитета, направленной ознакомление мэру и комитету по референдуму.