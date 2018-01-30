Италия: улица Крупп должна быть свободной

Вторник, 30 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: улица Крупп должна быть свободной

Администрация Капри предлагает передать улицу Крупп на 20 лет под управление фирме Gheller, что означает получение фирмой доходов от входного билета в Сады Августа.

Стоимость билета 4 евро. Согласно соглашению Муниципалитет лишится этой статьи доходов, но при этом расходы на восстановление и поддержку улицы останутся прежними: 30% от 8 миллионов евро, пишет napoli1.com.

Против такого решения выступил комитет по организации референдума: собрано более тысячи подписей жителей коммуны.

Однако референдуму сделан знак «стоп»: об этом заявлено в записке генерального директора и секретаря муниципалитета, направленной ознакомление мэру и комитету по референдуму.

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