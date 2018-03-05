Италия: умер капитан команды Давиде Астори

В знак траура дата дня чемпионата серии А отложена, также отложены три матча серии В и матч серии С. У Астори осталась гражданская жена Франческа Фиоретти и 2-летняя дочь.

Прокурор города Удине сообщил, что пока основной версией считается смерть от естественных причин, пишет napoli1.com.

Однако он выразил удивление, что у профессионального футболиста, который находится под постоянным наблюдением медиков, случилась остановка сердца во сне: «Странно, что подобное могло случиться с профессионалом, состояние которого постоянно проверяли, и оно не вызывало опасений».