Италия: умер модельер Бенеттон

Бенеттон скончался в возрасте 74 лет от рака, с которым он боролся в течение последних шести месяцев.

Карло Бенеттон основал Benetton Group в 1965 году вместе с двумя братьями, Джильберто и Лучано, и сестрой Джулианой. Карло был самым младшим из них, в компании он занимал должность управляющего производством, в то время как Джулиана стала главным конструктором, Лучано - председателем компании, а Джильберто - ответственным за ее административную политику. Основная деятельность компании - производство собственной линии одежды.